استاندار بوشهر: ۶۰ شناور در بنادر استان در حال تخلیه کالا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع اظهار کرد: روند تخلیه کالاها در بنادر استان بدون وقفه ادامه داشته و بخش قابل توجهی از کالاهای بارگیری شده موتور لنج ها و دپو شده در بندر بوشهر تا پایان هفته تخلیه و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.



استاندار بوشهر با اشاره به تلاش‌های نیروهای مسلح و همراهی مردم اظهار کرد: نیروهای مسلح شجاع و جهادگر ما با عزمی راسخ و تلاشی شبانه‌روزی در دفاع از میهن اسلامی حهاد می‌کنند و مردم فهیم و آگاه نیز همواره با حمایت و پشتیبانی خود موجبات دلگرمی آنان را فراهم می کنند که نمونه بارز آن را در فریاد های بلند آنان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس مشاهده کردیم.



وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیز در این شرایط حساس کشور، نقش مهمی در تامین نیازهای مردم دارند، افزود: امروز به همراه مسئولان ذی‌ربط بازدیدی از بندر و گمرک بوشهر داشتیم و شاهد بودیم کارکنان این مجموعه‌ها با انگیزه‌ای بیشتر از گذشته در حال خدمت‌رسانی و انجام فعالیت‌ها به ویژه در حوزه تخلیه کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم هستند.

استاندار بوشهر ادامه داد: از نخستین روزهای جنگ تاکنون، روند تخلیه کالا در همه بنادر استان استمرار داشته است و امروز نیز حدود ۶۰ شناور موتورلنج در بنادر مرزی استان در حال تخلیه کالا هستند.

زارع خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های مسئولان مربوطه، تا پایان همین هفته و پیش از نوروز، قریب به اتفاق این لنج‌ها تخلیه شده و کالاهای آن‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.