به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری عصر یکشنبه با حضور سرزده در محل استقرار ماشینآلات شهرداری سنندج، وضعیت آمادگی، توان عملیاتی و ظرفیت لجستیکی این مجموعه در حوزه آواربرداری و مدیریت پیامدهای ناشی از حملات احتمالی دشمن آمریکایی ـ صهیونی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
بازرس کل استان با حضور در پارکینگ ماشینآلات شهرداری سنندج، از نزدیک روند نگهداری، آمادهبهکاری و توان عملیاتی ماشینآلات و تجهیزات شهرداری مرکز استان را بررسی کرد.
در جریان این بازدید، تدابیر مدیریتی اتخاذ شده برای آواربرداری اماکن تخریبشده، نجات مصدومان و انتقال پیکر شهدا در شرایط بحرانی احتمالی نیز مورد بررسی قرار گرفت و آمادگی مجموعه شهرداری برای مواجهه با چنین شرایطی ارزیابی شد.
بازرس کل استان کردستان در این بازدید از تلاشها و خدمات نیروهای فنی و عملیاتی فعال در حوزه آواربرداری و امدادرسانی قدردانی کرد.
حیدری همچنین بر ضرورت تقویت آمادگیهای لجستیکی و مدیریتی در حوزه مدیریت بحران تأکید کرد و با ارائه توصیهها و تذکرات لازم، خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای ارتقای توان عملیاتی و تسریع در آمادهسازی تجهیزات و امکانات مورد نیاز شد.
بازرس کل استان کردستان در پایان تأکید کرد: بازرسی کل استان در چارچوب وظایف قانونی خود، روند آمادگی و تقویت ظرفیتهای لجستیکی دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت بحران و خدمترسانی به مردم را بهصورت مستمر مورد نظارت و پایش قرار خواهد داد.
