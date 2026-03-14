حیدری: مسئولان با نظارت مستمر از تخلفات احتمالی در بازار جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری عصر شنبه در بازدید سرزده از سردخانه و مراکز توزیع میوه شب عید و خرمای رمضان به عنوان محل دپو و ذخیره میوه شب عید در سنندج بر تأمین عادلانه، کیفیت مناسب و نظارت دقیق بر قیمت‌ها تأکید کرد.

بازرس کل استان کردستان در این بازدید که به همراه مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل تعاون روستایی استان و همکاران تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شد، روند نگهداری، کیفیت اقلام و شرایط آماده‌سازی برای توزیع را مورد بررسی قرار داد و با تاکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به نمونه‌برداری و بررسی کیفیت میوه‌ها و خرمای ذخیره شده اقدام کرد.

وی ضمن ارزیابی وضعیت موجود، تذکرات و دستورهای لازم را به مسئولان مربوطه برای حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای لازم ابلاغ کرد.

حیدری همچنین با حضور در سطح شهر سنندج از چندین غرفه عرضه میوه شب عید و خرمای رمضان بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه توزیع، قیمت‌گذاری و چگونگی چیدمان و پراکنش غرفه‌ها در سطح شهر قرار گرفت.

وی در این بازدیدها بر ضرورت توزیع عادلانه، دسترسی مناسب شهروندان به اقلام تنظیم بازار و ساماندهی مطلوب غرفه‌ها در نقاط مختلف شهر تأکید کرد و از مسئولان خواست با نظارت مستمر، از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری کنند.

بازرس کل استان کردستان اعلام کرد: بازرسی کل استان تا پایان اجرای این طرح، بر نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان نظارت خواهد داشت و در راستای رفع چالش‌های احتمالی و صیانت از حقوق مردم، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی فعالیت خواهد کرد.