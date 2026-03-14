۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

حیدری: مسئولان با نظارت مستمر از تخلفات احتمالی در بازار جلوگیری کنند

حیدری: مسئولان با نظارت مستمر از تخلفات احتمالی در بازار جلوگیری کنند

سنندج- بازرس کل کردستان گفت: مسئولان با نظارت بر توزیع عادلانه میوه شب عید در غرفه‌های سطح استان از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری عصر شنبه در بازدید سرزده از سردخانه و مراکز توزیع میوه شب عید و خرمای رمضان به عنوان محل دپو و ذخیره میوه شب عید در سنندج بر تأمین عادلانه، کیفیت مناسب و نظارت دقیق بر قیمت‌ها تأکید کرد.

بازرس کل استان کردستان در این بازدید که به همراه مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل تعاون روستایی استان و همکاران تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شد، روند نگهداری، کیفیت اقلام و شرایط آماده‌سازی برای توزیع را مورد بررسی قرار داد و با تاکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به نمونه‌برداری و بررسی کیفیت میوه‌ها و خرمای ذخیره شده اقدام کرد.

وی ضمن ارزیابی وضعیت موجود، تذکرات و دستورهای لازم را به مسئولان مربوطه برای حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای لازم ابلاغ کرد.

حیدری همچنین با حضور در سطح شهر سنندج از چندین غرفه عرضه میوه شب عید و خرمای رمضان بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه توزیع، قیمت‌گذاری و چگونگی چیدمان و پراکنش غرفه‌ها در سطح شهر قرار گرفت.

وی در این بازدیدها بر ضرورت توزیع عادلانه، دسترسی مناسب شهروندان به اقلام تنظیم بازار و ساماندهی مطلوب غرفه‌ها در نقاط مختلف شهر تأکید کرد و از مسئولان خواست با نظارت مستمر، از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری کنند.

بازرس کل استان کردستان اعلام کرد: بازرسی کل استان تا پایان اجرای این طرح، بر نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان نظارت خواهد داشت و در راستای رفع چالش‌های احتمالی و صیانت از حقوق مردم، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی فعالیت خواهد کرد.

کد خبر 6774823

