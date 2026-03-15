خشم عمومی در آمریکا از جنگ ترامپ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارن فینی»، تحلیلگر سیاسی و مشاور ارشد ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، در گفتوگو با شبکه سیانان اظهار داشت که در میان رایدهندگان آمریکایی، موضوع جنگ با ایران به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است.
او بیان کرد: «شاید تصور کنید که مساله اصلی رایدهندگان در انتخابات میاندورهای مسکن و بیمه بهداشت و درمان است. اما موضوع جنگ در صدر مسائل قرار دارد.»
فینی افزود: «افراد جوان از اینکه ترامپ قول خود برای نکشاندن آمریکا به جنگ را شکست، عصبانی هستند. برخی افراد، خودشان یا کسانی از خانوادههایشان عضو ارتش هستند. والدین نگران اعزام فرزندانشان به جنگ هستند.»
وی با اشاره به تلاشهای جمهوریخواهان برای کماهمیت جلوه دادن ابعاد درگیری، خاطرنشان کرد: «ترامپ و جمهوریخواهان تلاش میکنند که نگویند این جنگ است. اما والدین این سخن را قبول ندارند و میدانند که این جنگ است و نیروهای نظامی آمریکا در خطر هستند.»
