به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آمریکایی آکسیوس در گزارشی با انتقاد از سیاست واشنگتن در ارائه تصاویر زنده از تجاوز نظامی آمریکا به ایران، نوشت: انتشار این محتوا در شبکه‌های اجتماعی و نشان دادن کشتار واقعی به میلیون‌ها مخاطب در تاریخ جنگی آمریکا بی‌سابقه است و کاخ سفید، حملات به ایران را به‌مانند یک بازی ویدیویی درنظرگرفته و با دعوت مردم آمریکا به تماشای آن، هزینه‌های انسانی جنگ را کم جلوه می‌دهد.

در این گزارش آمده است: دولت ایالات متحده صحنه‌های حمله (تجاوز نظامی) به ایران را با ادغام آن‌ها با صحنه‌ها و المان‌های بازی‌های ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و آنها را به‌مانند یک بازی ویدیویی درنظرگرفته و با دعوت مردم آمریکا به تماشای آن، هزینه انسانی جنگ را کم جلوه می‌دهد.

دولت ترامپ بازی‌نمایی از جنگ و پروپاگاندای جنگی را ابداع نکرده چرا که این ابزار حمکرانی به اندازه تنش مسلحانه قدمت دارد. اما ارائه جنگ زنده به عنوان محتوای شبکه‌های اجتماعی و نشان دادن کشتار واقعی به میلیون‌ها مخاطب در تاریخ جنگی آمریکا بی‌سابقه است.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.