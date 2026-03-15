۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۳

فارین پالیسی: سیاست‌های نفتی ترامپ در مهار قیمت‌ها شکست خورد

نشریه «فارین پالیسی» نوشت که تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کنترل و مهار قیمت نفت بی‌ثمر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «فارین پالیسی» در تحلیلی آورده است که رویکردهای متنوع اتخاذ شده از سوی دولت ترامپ برای مقابله با افزایش قیمت نفت، تأثیر چندانی بر این روند نداشته است.

به نوشته فارین پالیسی، گزارش‌ها حاکی از آن است که آزادسازی ذخایر نفتی استراتژیک جهان، ادعاهای مربوط به اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز و همچنین اظهارات پیرامون بیمه کشتی‌ها، نتوانسته است اطمینان لازم را در بازارهای جهانی ایجاد کند که بحران فعلی قیمت نفت در حال برطرف شدن است.

این در حالی است که کارشناسان و سیاستمداران بین‌المللی بارها نسبت به پیامدهای احتمالی حمله به ایران هشدار داده بودند، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی دو هفته پیش اقدام به تجاوز نظامی به ایران کردند.

کد خبر 6775780

