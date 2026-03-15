به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «فارین پالیسی» در تحلیلی آورده است که رویکردهای متنوع اتخاذ شده از سوی دولت ترامپ برای مقابله با افزایش قیمت نفت، تأثیر چندانی بر این روند نداشته است.

به نوشته فارین پالیسی، گزارش‌ها حاکی از آن است که آزادسازی ذخایر نفتی استراتژیک جهان، ادعاهای مربوط به اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز و همچنین اظهارات پیرامون بیمه کشتی‌ها، نتوانسته است اطمینان لازم را در بازارهای جهانی ایجاد کند که بحران فعلی قیمت نفت در حال برطرف شدن است.

این در حالی است که کارشناسان و سیاستمداران بین‌المللی بارها نسبت به پیامدهای احتمالی حمله به ایران هشدار داده بودند، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی دو هفته پیش اقدام به تجاوز نظامی به ایران کردند.