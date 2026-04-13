کلینتون: رفتار ترامپ باعث شده متحدان سابق آمریکا از ما فاصله بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که آنچه بیش از همه او را نگران می‌ کند، مربوط به متحدان آمریکا در مواجهه با ترامپ است.

وزیر خارجه سابق آمریکا در این خصوص هشدار داد: فکر می‌ کنم متحدان ما معتقدند که ما عقلمان را از دست داده‌ایم، زیرا آنها هم مثل ما صبح‌ ها از خواب بیدار می‌ شوند و یاوه‌ گویی‌ های رئیس جمهور آمریکا را می‌ بینند که نیمی از اوقات بی‌ معنی است.

«هیلاری کلینتون» اضافه کرد که وی معتقد است متحدان سابقا نزدیک به آمریکا به این درک رسیده‌ اند که باید توان دفاعی خود و اتحادیه اروپا را تقویت کنند.