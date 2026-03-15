  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۳

تحلیلگر آمریکایی: ترامپ از پیامدهای جنگ با ایران «وحشت‌زده» شده است

نماینده سابق جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و مفسر سیاسی کنونی سی‌ان‌ان، اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از مواجهه با واقعیت‌های جنگ علیه ایران، دچار «وحشت‌زدگی» شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آدام کینزینگر»، نماینده سابق ایالت ایلینوی از حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پی رویارویی با واقعیت‌های جنگ علیه ایران، «وحشت‌زده» شده است.

کینزینگر این موضوع را یکی از اشتباهات بزرگ دولت دانست و افزود: «بزرگترین اشتباه دولت ترامپ این بود که مردم آمریکا را برای این جنگ آماده نکرده بود.»

وی در ادامه توضیح داد: «وقتی متوجه می‌شوید که این جنگ قرار است چند روز یا چند هفته بیشتر از چیزی که تصور می‌کردید، طول بکشد، پیوسته گفته می‌شود که نگران نباشید و به نتیجه رسیده‌ایم و فردا اوضاع بهتر می‌شود.»

کینزینگر که اکنون به عنوان مفسر سیاسی ارشد سی‌ان‌ان فعالیت می‌کند، تأکید کرد: «به نظر من، رئیس‌جمهور آمریکا به شیوه خودش وحشت‌زده شده است زیرا بازارها آسیب دیده‌اند و مردم با وی مخالفت می‌کنند. او اکنون با مردم و با واقعیت روبرو شده است.»

این اظهارات نشان‌دهنده شکاف دیدگاه‌ها در میان سیاستمداران آمریکایی نسبت به روند جنگ و پیامدهای آن است.

کد خبر 6775799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها