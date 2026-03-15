به گزارش خبرگزاری مهر، «آدام کینزینگر»، نماینده سابق ایالت ایلینوی از حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبهای با شبکه سیانان اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پی رویارویی با واقعیتهای جنگ علیه ایران، «وحشتزده» شده است.
کینزینگر این موضوع را یکی از اشتباهات بزرگ دولت دانست و افزود: «بزرگترین اشتباه دولت ترامپ این بود که مردم آمریکا را برای این جنگ آماده نکرده بود.»
وی در ادامه توضیح داد: «وقتی متوجه میشوید که این جنگ قرار است چند روز یا چند هفته بیشتر از چیزی که تصور میکردید، طول بکشد، پیوسته گفته میشود که نگران نباشید و به نتیجه رسیدهایم و فردا اوضاع بهتر میشود.»
کینزینگر که اکنون به عنوان مفسر سیاسی ارشد سیانان فعالیت میکند، تأکید کرد: «به نظر من، رئیسجمهور آمریکا به شیوه خودش وحشتزده شده است زیرا بازارها آسیب دیدهاند و مردم با وی مخالفت میکنند. او اکنون با مردم و با واقعیت روبرو شده است.»
این اظهارات نشاندهنده شکاف دیدگاهها در میان سیاستمداران آمریکایی نسبت به روند جنگ و پیامدهای آن است.
