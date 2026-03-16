این عشق چهل و هشت ساله

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، سعید دهنوی*: می گفت اگر من را در ایرانشهر شهید کردند، در همین جا دفنم کنید. سیدعلی خامنه‌ای را می‌گویم. سید و «واجه» سیستانی و بلوچ. کسی که در سختی‌ها و رنج‌ها در کنار مردم سیستان و بلوچستان بود؛ چه قبل انقلاب و چه بعد.

چه روزگاری که در سیلاب شدید آن روزهای ایرانشهر به کمک مردم، ستادی را در مسجد برای کمک به سیل‌زدگان شکل دادند و همان شد مقدمه هفته وحدت که بعد از انقلاب جا گرفت و پا گرفت.

چه روزهای اول انقلاب که در اوج فتنه‌های ضد انقلاب، از جانب امام به استان آمد و با دم مسیحایی اش، شلوغی‌ها را خاتمه داد.

و چه دورانی که نه یک روز و دو روز بلکه بیش از یک هفته، این بار در قامت رهبر انقلاب مهمان مردم استان شد و گوشه گوشه استان را درنوردید و با مردمش سخن گفت و سپس راهکار اندیشید و دولت را به کار برای این میزبانان دیرینه‌ و یاران عزیزش وا داشت.

و چه روزهایی که پیگیر طرح توسعه سواحل مکران بود و توسعه توان مالی و معیشتی ساحل‌نشینان جنوب استان را دنبال می‌کرد.

و چه آن روز تاریخی وصال ملت استان با محبوب شان دو سال پیش که پر از شور و عشق و ارادت و دلدادگی بود. به ویژه آنجایی که استان سیستان و بلوچستان را «منطقه شهید دادن»، «منطقه انقلاب» و «منطقه حرکت در راه خدا» نامید و ندای تکبیر از عمق وجود عاشقانش در سیستان و بلوچستان جوانه زد؛ الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر...

* مسئول سازمان فضای مجازی سراج در سیستان و بلوچستان و کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی