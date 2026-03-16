به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام زمانی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال و حساسیت شرایط کنونی کشور، حفظ امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدامی که منجر به اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی شود، با واکنش قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی رفتارهای پرخطر در شب چهارشنبه‌سوری افزود: برگزاری مراسم پرخطر، استفاده از مواد محترقه و ایجاد تجمعات در برخی کافه‌ها و اماکن عمومی که احتمال بروز حوادث و برهم خوردن نظم عمومی را به همراه دارد، ممنوع است و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین نسبت به عرضه و فروش مواد محترقه در واحدهای صنفی هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه فروش مواد محترقه، علاوه بر جمع‌آوری این مواد، واحد صنفی مربوطه نیز پلمب خواهد شد. در همین راستا دستورات لازم به فرمانده انتظامی و پلیس اماکن برای نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی صادر شده است.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه امنیت شهروندان اولویت جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی با همکاری دستگاه قضایی با هرگونه هنجارشکنی و اقداماتی که موجب برهم زدن آرامش جامعه شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.