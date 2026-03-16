۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

دارو و شیرخشک به‌اندازه کافی در لرستان موجود است

دارو و شیرخشک به‌اندازه کافی در لرستان موجود است

بروجرد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: دارو و شیرخشک به‌اندازه کافی در این استان موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری در جریان عیادت از مجروحان حمله دشمن صهیونی - آمریکایی بروجرد، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان خوشبختانه در حال حاضر چه در بحث تجهیزات و چه در بحث نیروی انسانی و دارو هیچ‌گونه مشکلی ندارد.

وی گفت: در استان مشکل شیرخشک نداریم، وضعیت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شرایط کاملاً مناسبی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی که ما انجام داده‌ایم، تا چند ما آینده تمام ملزومات دراین‌رابطه در نظر گرفته شده است، پیگیر مطالبات عزیزان در همه رده‌های دانشگاه هستیم و امیدواریم تا چند روز آینده که پایان سال هست خبرهای خوشی برای عزیزان دراین‌رابطه داشته باشیم.

