به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری در جریان عیادت از مجروحان حمله دشمن صهیونی - آمریکایی بروجرد، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان خوشبختانه در حال حاضر چه در بحث تجهیزات و چه در بحث نیروی انسانی و دارو هیچگونه مشکلی ندارد.
وی گفت: در استان مشکل شیرخشک نداریم، وضعیت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شرایط کاملاً مناسبی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: بر اساس پیشبینی که ما انجام دادهایم، تا چند ما آینده تمام ملزومات دراینرابطه در نظر گرفته شده است، پیگیر مطالبات عزیزان در همه ردههای دانشگاه هستیم و امیدواریم تا چند روز آینده که پایان سال هست خبرهای خوشی برای عزیزان دراینرابطه داشته باشیم.
