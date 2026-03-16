به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، بر ضرورت تقویت برنامه‌های اشتغال‌زایی در استان تأکید کرد و گفت: لازم است توجه بیشتری به توسعه مشاغل خانگی به‌ویژه در مناطق روستایی صورت گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال افزود: برخی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد میزان تحقق برنامه‌ها در حوزه اشتغال روستایی پایین است، بنابراین دستگاه‌های مرتبط باید گزارش‌های دقیق‌تر و کامل‌تری برای جلسه آینده کارگروه اشتغال آماده کنند.

استاندار همچنین بر ضرورت راستی‌آزمایی آمارهای اشتغال تأکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال واقعی برای ما اهمیت زیادی دارد و لازم است دستگاه‌ها بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند تا آمارهای ارائه شده کاملاً منطبق با واقعیت باشد.

وی یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال را حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دانست و اظهار کرد: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و ظرفیت‌هایی مانند شهرهای خلاق می‌تواند زمینه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی را فراهم کند و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها ادامه داد: توسعه اشتغال روستایی علاوه بر رونق اقتصادی، از مهاجرت به شهرها و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی جلوگیری می‌کند، از این رو باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال موجود تصریح کرد: حفظ فرصت‌های شغلی موجود حتی از ایجاد اشتغال جدید نیز مهم‌تر است و باید مراقبت شود که واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مختلف دچار تعطیلی نشوند.

هاشمی همچنین از بانک‌ها خواست در پرداخت تسهیلات مرتبط با اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: در شرایط فعلی باید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم و زنجیره تولید را حفظ کنیم.

وی در ادامه بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید در پرداخت این تسهیلات که از موضوعات مهم اجتماعی است، همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی و پیگیری امور مردم گفت: مدیران باید با جدیت و تلاش مضاعف برنامه‌های اشتغال‌زایی را دنبال کنند تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم باشیم.