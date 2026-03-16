۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

توجه به اشتغال روستایی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اولویت باشد

توجه به اشتغال روستایی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اولویت باشد

بیرجند-استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم تقویت برنامه های اشتغال زایی گفت: توسعه اشتغال روستایی، حمایت از فارغ التحصیلان و حفظ اشتغال موجود اولویت دستگاه های اجرایی و بانک ها قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر، بر ضرورت تقویت برنامه‌های اشتغال‌زایی در استان تأکید کرد و گفت: لازم است توجه بیشتری به توسعه مشاغل خانگی به‌ویژه در مناطق روستایی صورت گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال افزود: برخی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد میزان تحقق برنامه‌ها در حوزه اشتغال روستایی پایین است، بنابراین دستگاه‌های مرتبط باید گزارش‌های دقیق‌تر و کامل‌تری برای جلسه آینده کارگروه اشتغال آماده کنند.

استاندار همچنین بر ضرورت راستی‌آزمایی آمارهای اشتغال تأکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال واقعی برای ما اهمیت زیادی دارد و لازم است دستگاه‌ها بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهند تا آمارهای ارائه شده کاملاً منطبق با واقعیت باشد.

وی یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال را حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دانست و اظهار کرد: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و ظرفیت‌هایی مانند شهرهای خلاق می‌تواند زمینه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی را فراهم کند و این موضوع باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها ادامه داد: توسعه اشتغال روستایی علاوه بر رونق اقتصادی، از مهاجرت به شهرها و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی جلوگیری می‌کند، از این رو باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال موجود تصریح کرد: حفظ فرصت‌های شغلی موجود حتی از ایجاد اشتغال جدید نیز مهم‌تر است و باید مراقبت شود که واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مختلف دچار تعطیلی نشوند.

هاشمی همچنین از بانک‌ها خواست در پرداخت تسهیلات مرتبط با اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: در شرایط فعلی باید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم و زنجیره تولید را حفظ کنیم.

وی در ادامه بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید در پرداخت این تسهیلات که از موضوعات مهم اجتماعی است، همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی و پیگیری امور مردم گفت: مدیران باید با جدیت و تلاش مضاعف برنامه‌های اشتغال‌زایی را دنبال کنند تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم باشیم.

