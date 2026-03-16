۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

حضور شبانه در میادین شهرها جایگزین امسال چهارشنبه سوری

رییس سازمان اورژانس کشور با اشاره به خدمات شبانه روزی اورژانس پیش بیمارستانی به بیماران، مصدومان حوادث و همچنین مجروحان جنگ، خواستار حضور شبانه در میادین شهرها به جای چهارشنبه سوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، اظهار داشت: حضور پرشور شبانه مردم در میادین شهرها، باعث تقویت روحیه نیروهای مسلح و رزمندگان می شود. در جنگ تحمیلی اخیر، مجروحان سوختگی زیادی خدمات رسانی شدند البته مرکز تخصصی سوختگی تهران به دلیل انفجارها در مجاورت آن، تخلیه شده است.

وی افزود: طرح امداد نوروزی برای خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز، از 25 اسفندماه در سراسر کشور آغاز می شود و دستورالعمل های این طرح به دانشگاه های علوم پزشکی، پایگاه های اورژانس جاده ای و مراکز بهداشتی و درمانی ابلاغ شده است. مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت (EOC) نیز هر روز آخرین اطلاعات مربوط به این طرح را از طریق رسانه ملی و رسانه های رسمی، اطلاع رسانی خواهد کرد.

رییس سازمان اورژانس کشور از حوادث جاده ای به عنوان یکی از مشکلات کشور یاد کرد و گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس، رانندگی ایمن و همراهی با سازمان های امدادی می تواند در این زمینه به ما و خود مردم کمک زیادی کند.

میعادفر در پایان با بیان اینکه مراحل استخدام 5 هزار و 500 نیرو در سازمان اورژانس کشور در سال جاری طی شده است، افزود: حدود 3 هزار نفر از این نیروها به زودی به چرخه خدمت رسانی می شوند و مابقی آنها نیز در سال جدید طی فراخوانی که اعلام می شود، جذب شده و آغاز به کار می کنند.

محدثه رمضانعلی

