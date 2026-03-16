به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور با انتشار راهنمای آموزشی جدیدی تحت عنوان «چطور با نیروهای امدادی از زیر آوار ارتباط بگیریم» به شهروندان ایرانی آموزش میدهد که در زمان حوادثی مانند زلزله، انفجار یا هرگونه حادثهای که منجر به گیر افتادن در زیر آوار شود، چگونه با استفاده از سیگنالهای ساده میتوان به نیروهای امدادی اطلاع داد و جان خود را نجات داد.
این راهنمای آموزشی که برای شرایط بحران و حوادث شهری تدوین شده است، بر پنج اصل کلیدی در ارتباط با نیروهای امدادی تأکید دارد که هر کدام میتواند در نجات جان افراد گیر افتاده حیاتی باشد. این دستورالعملها ساده و کاربردی هستند و هر کسی میتواند با یادگیری آنها در شرایط بحران از خود محافظت کند.
در بخش «کد جهانی درخواست کمک» توضیح داده شده است که برای ارتباط با نیروهای امدادی باید از الگوی SOS استفاده کرد که شامل سه ضربه کوتاه، سه ضربه بلند و دوباره سه ضربه کوتاه است و این سیگنال به صورت مداوم تکرار میشود تا نیروهای امدادی متوجه حضور شما در زیر آوار شوند. این روش ساده اما مؤثرترین راه برای اطلاع دادن به نجاتدهندگان است.
در بخش «کجاها ضربه بزنیم» تأکید شده است که باید در نزدیکی لولههای آب، گاز، رادیاتور، سیمکشیهای الکتریکی و پنجرهها ضربه بزنید چرا که این نواحی بهتر از سایر قسمتهای ساختمان صدا را منتقل میکنند و احتمال نجات در این نواحی بیشتر است. این نکته بسیار مهمی است که افراد باید بدانند کجا ضربه بزنند تا صدای آنها بهتر شنیده شود.
در بخش «اگر توان ضربه زدن ندارید» آمده است که اگر نمیتوانید با دست ضربه بزنید، میتوانید از ابزارهایی مانند فلز، سوت، یا هر وسیلهای که صدا تولید کند استفاده کنید و این ابزارها میتوانند به انتقال پیام کمک کنند.
در بخش «اگر موبایل دارید» راهنمایی شده است که میتوانید با روشن کردن صفحه نمایش موبایل هر ۱۰ دقیقه یا یک دقیقه، یا ارسال پیامک در صورت امکان، یا گذاشتن پیام صوتی روی تماسگیرنده، اطلاعات وضعیت خود را به نیروهای امدادی منتقل کنید و حتی اگر سیمکارت شما فعال نیست، با روشن کردن گوشی میتوانید به نیروهای امدادی کمک کنید تا محل شما را پیدا کنند.
سازمان اورژانس کشور تأکید میکند: همه شهروندان ایرانی باید این اطلاعات را یاد بگیرند و در مواقع بحران از آنها استفاده کنند و به اطرافیان نیز آموزش دهند چرا که این دانش میتواند جان بسیاری از مردم را نجات دهد و در زمان زلزله و حوادث مشابه بسیار کاربردی است.
