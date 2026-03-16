به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ، در تجمع اعتراضی فرهنگیان و دانشآموزان پایتخت با شعار «مدرسه بیپناه؛ دانشآموز بیگناه» ، با اشاره به سکوت جامعه جهانی در برابر حمله به مدارس، شهادت دانشآموزان و فرهنگیان و تخریب مراکز آموزشی اظهار کرد: امروز فرهنگیان و دانشآموزان شهر تهران گرد هم آمدهاند تا اعتراض و انزجار خود را نسبت به این جنایات آشکار اعلام کنند و به جهانیان یادآور شوند که هدف قرار دادن کودکان و مراکز آموزشی، جنایتی است که هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد.
پارسا با بیان اینکه تخریب یک مدرسه به معنای توقف مسیر علمی و تربیتی کشور نیست، تصریح کرد: مدارس بار دیگر ساخته میشوند؛ حتی مستحکمتر و پویاتر از گذشته. دانشآموزان نیز در همین کلاسهای درس، مسیر علمآموزی، پیشرفت و خدمت به ایران اسلامی را با ارادهای راسخ ادامه خواهند داد.
وی همچنین با قدردانی از حضور فرهنگیان، دانشآموزان، مدیران مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم گفت: حضور امروز جامعه تعلیم و تربیت در این تجمع، نشانه بیداری، مسئولیتپذیری و همبستگی در دفاع از حقیقت و محکومیت جنایات علیه کودکان و مدارس است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان و فرهنگیان شهید تأکید کرد: ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد که در برابر حمله به کودکان، معلمان و مدارس، بسیاری از مدعیان حقوق بشر سکوت اختیار کردند؛ با این حال، ایران عزیزمان با اتکا به اراده و همبستگی ملت خود، آیندهای روشنتر را رقم خواهد زد.
