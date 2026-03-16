به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی از قبیل صمت ،تعزیرات حکومتی و مجموعه های دیگر متولی امر در این ایام و شرایط جنگی و در آستانه سال نو بصورت شبانه روزی به جامعه هدف نظارت کنند ، اظهار کرد :دستگاه قضایی با قاطعیت از دستگاههای نظارتی حمایت خواهد کرد.
دادستان زنجان همچنین با قدردانی از کسبه، بازاریان و فعالان صنفی منصف و قانونمدار که با رعایت انصاف، شفافیت و همکاری با دستگاههای نظارتی، نقش مؤثری در آرامش و ثبات بازار ایفا میکنند، تأکید کرد: حمایت از اصناف قانونمدار و همراه و کمک کار مردم رویکرد جدی دستگاه قضایی استان است.
عباسی از تشکیل پرونده قضایی برای کسبه های کم فروش و احتکار کننده خبر دادو گفت : ازمردم شریف استان تقاضا داریم در صورت مشاهده کسبه های کم فروش ،گرانفروش و احتکارکننده سریعا موضوع را به نهادهای نظارتی اطلاع دهند و کسبه های متخلف در صورت عدم توجه به تذکرات و هشدار ها در فرایند تمدید مجوز آنها تجدید نظر خواهد شد .
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر نهادهای اجرایی، نظارتی و امنیتی، اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با ایجاد التهاب کاذب در بازار، آرامش روانی جامعه و معیشت مردم را هدف قرار دهند.
دادستان زنجان تأکید کرد:صیانت از حقوق عامه، مقابله با گرانفروشی، اخلال در نظام توزیع، عدم شفافیت در معاملات و تضییع حقوق مصرفکنندگان، خط قرمز دستگاه قضایی است و این مسیر با جدیت و بدون مماشات ادامه خواهد داشت.
