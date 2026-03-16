۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

کاشت ۱۶۸ نهال به یاد دانش‌آموزان شهید میناب در دانشگاه تهران

یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، امروز در آئین «جان وطن» و با کاشت ۱۶۸ نهال در پردیس مرکزی دانشگاه تهران گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، آخرین جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران، امروز با برگزاری آئین «جان وطن» و کاشت ۱۶۸ نهال در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با حضور اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه، جمعی از مدیران، دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

در آئین کاشت نهال به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه دخترانه میناب، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، گفت: جهان ناظر بود که در حین مذاکرات سیاسی، دشمن تجاوزکار به میهن ما حمله کرد و از نخستین و دردناک‌ترین فجایع این حمله ددمنشانه در نخستین روز، کشته‌شدن دانش‌آموزان خردسال مدرسه دخترانه میناب بود؛ این نشان می‌دهد که برای دشمنان ایران، مردم اهمیتی ندارند و حتی دختران و کودکان هم هدف قرار می‌گیرند.

امید افزود: دشمن با مقاومت سرسختانه ملت و قوای مسلح ایران روبه‌رو شده و ان‌شاء‌الله به زودی پاسخ تجاوزگری خود را به قورت کامل دریافت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنانش که با حملات هوایی به محدوده مرکزی تهران و فعالیت پدافند هوایی همزمان بود، گفت: امروز ما این درخت‌ها را به یاد دانش‌آموزان شهید میناب می‌کاریم تا خاطره این عزیزان را گرامی بداریم و در عین حال این جنایت نیز در تاریخ مستندتر شود.

سیدحسین گلدانساز، معاون فرهنگی دانشگاه نیز در این مراسم گفت: دانشگاه تهران از امروز میزبان یاد و خاطره این شهدای گرانقدر است و چهره‌های معصوم آنان سندی متقن از این جنایت است که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه افزود: جامعه جهانی، نخبگان و همه نهادهای مسئول در سطح دنیا باید نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان دهند.

اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه پس از برگزاری مراسم، تشکیل جلسه دادند و موضوعات مختلفی را در خصوص فعالیت دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتنی است این آخرین جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۴ بود.

سعدانه طباطبایی نیا

