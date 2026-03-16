به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، آخرین جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران، امروز با برگزاری آئین «جان وطن» و کاشت ۱۶۸ نهال در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با حضور اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه، جمعی از مدیران، دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

در آئین کاشت نهال به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه دخترانه میناب، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، گفت: جهان ناظر بود که در حین مذاکرات سیاسی، دشمن تجاوزکار به میهن ما حمله کرد و از نخستین و دردناک‌ترین فجایع این حمله ددمنشانه در نخستین روز، کشته‌شدن دانش‌آموزان خردسال مدرسه دخترانه میناب بود؛ این نشان می‌دهد که برای دشمنان ایران، مردم اهمیتی ندارند و حتی دختران و کودکان هم هدف قرار می‌گیرند.

امید افزود: دشمن با مقاومت سرسختانه ملت و قوای مسلح ایران روبه‌رو شده و ان‌شاء‌الله به زودی پاسخ تجاوزگری خود را به قورت کامل دریافت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه تهران در پایان سخنانش که با حملات هوایی به محدوده مرکزی تهران و فعالیت پدافند هوایی همزمان بود، گفت: امروز ما این درخت‌ها را به یاد دانش‌آموزان شهید میناب می‌کاریم تا خاطره این عزیزان را گرامی بداریم و در عین حال این جنایت نیز در تاریخ مستندتر شود.

سیدحسین گلدانساز، معاون فرهنگی دانشگاه نیز در این مراسم گفت: دانشگاه تهران از امروز میزبان یاد و خاطره این شهدای گرانقدر است و چهره‌های معصوم آنان سندی متقن از این جنایت است که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه افزود: جامعه جهانی، نخبگان و همه نهادهای مسئول در سطح دنیا باید نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان دهند.

اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه پس از برگزاری مراسم، تشکیل جلسه دادند و موضوعات مختلفی را در خصوص فعالیت دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتنی است این آخرین جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۴ بود.