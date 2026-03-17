در چهارشنبه سوری امسال نمک روی زخم جنگ نپاشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد شریعتی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص پزشکی پیشگیری و اجتماعی و مدیر گروه پزشکی خانواده این دانشگاه، با اشاره به آسیب‌های همیشگی چهارشنبه‌سوری گفت: به عنوان کسی که در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها و مسائل مرتبط با سلامت فعالیت می‌کنم، بر این موضوع تاکید می‌کنم که مشکلاتی که معمولا در چهارشنبه‌سوری با آنها مواجه هستیم، امسال بیشتر خواهد بود.

وی افزود: از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در چهارشنبه‌سوری داشتیم، عوارض ناشی از انفجار ترقه‌ها و مواد محترقه است؛ آسیب‌های چشمی، جراحات مختلف و حتی در برخی سال‌ها کشته شدن افراد. این‌ها اتفاقاتی است که بارها تجربه کرده‌ایم و نظام درمانی و اورژانس کشور نیز هر سال درگیر آن می‌شود. امسال اما شرایط متفاوت است. به دلیل وضعیت جنگی و بمباران‌ها، نگرانی و اضطراب مردم بیشتر شده و این مسئله جنبه روحی و روانی پررنگ‌تری پیدا کرده است. به همین دلیل تلاش داریم با اطلاع‌رسانی از مردم خواهش کنیم که به خاطر سلامت و رفاه هموطنانشان، امسال از انجام این رفتارها اجتناب کنند.

مدیر گروه پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به شرایط خاص امسال افزود: امسال فقط به خاطر این خطرات معمول نیست که از مردم می‌خواهیم این کار را کنار بگذارند، بلکه به خاطر تاثیر مضاعفی است که سر و صدا، آتش‌بازی و ترقه‌بازی می‌تواند در شرایط جنگی ایجاد کند.

او ادامه داد: ما اکنون درگیر حملات هوایی و جنگ هستیم. حتی همین امروز صبح بسیاری از ما با صدای بمباران از خواب بیدار شدیم. در چنین شرایطی وقتی یک انسان—حتی یک انسان سالم—در کنار یک بیمار، زن باردار یا کودک با صدای انفجار مواجه شود، اولین چیزی که به ذهنش می‌آید این است که بمباران رخ داده است. حال تصور کنید این انفجار از پشت در خانه یا از سر کوچه بیاید؛ این موضوع می‌تواند وحشت مضاعفی ایجاد کند و طبیعتاً اثر مخرب بیشتری بر سلامت افراد بگذارد.

وی افزود: استرس و فشار روانی ناشی از چنین صداهایی می‌تواند بیماری‌های مزمن را تشدید کند؛ فشار خون بالا برود، قند خون بیماران دیابتی افزایش پیدا کند یا زنان باردار دچار عوارض بارداری شوند.

این متخصص پزشکی پیشگیری با اشاره به بُعد دیگر این مسئله گفت: در شرایط جنگی هستیم و دشمن ما به مناطق مسکونی هم رحم نمی‌کند. در چنین شرایطی اگر مجروحانی بر اثر بمباران داشته باشیم، اورژانس باید ظرفیت پذیرش و رسیدگی به آن‌ها را داشته باشد.

او تاکید کرد: اگر ما با اشتباهات خودمان افراد مجروح و آسیب‌دیده ایجاد کنیم و با حوادث چهارشنبه‌سوری ظرفیت اورژانس، ۱۱۵ و هلال احمر را بیش از حد درگیر کنیم، دیگر امکان رسیدگی مناسب به مجروحان ناشی از بمباران وجود نخواهد داشت.

شریعتی تصریح کرد: اگر در سال‌های گذشته ترقه‌بازی و آتش‌های بزرگ کار اشتباهی بود، امسال به طریق اولی اشتباه است و حتی می‌توان گفت نوعی خیانت به سلامت و رفاه هموطنان محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از افراد بیماری‌هایی دارند که هر نوع شوک و استرس می‌تواند شرایطی آن‌ها را وخیم‌تر کند و در این روزهای جنگی به مراقبت بیشتری نیاز دارند.

وی با اشاره به فشارهای روانی ناشی از جنگ گفت: ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که حمله کرده و فشار روانی، مادی و اخلاقی بزرگی به جامعه تحمیل کرده است؛ آیا فشاری بزرگ‌تر از این که ۱۶۸ کودک ما کشته شده‌اند، داریم؟ اما او دشمن است و از دشمن جز دشمنی انتظار نداریم و پاسخ آن نیز در میدان نظامی داده می‌شود. اما از دوست انتظار داریم با تولید صداهای انفجاری و استرس‌زا شرایط را سخت‌تر نکند و روی این زخم نمک نپاشد.

این متخصص پزشکی پیشگیری در ادامه به راهکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: برای کودکان می‌توان برنامه‌های جایگزین مانند نقاشی، بازی و قصه‌گویی در نظر گرفت تا سرگرم شوند. سالمندان باید در مکان‌های امن قرار بگیرند، به‌ویژه کسانی که جابه‌جایی برایشان سخت است. باید به آن‌ها اطمینان داده شود که اگر صدایی شنیدند نگران نباشند و جای امنی برایشان در نظر گرفته شده است. برای زنان باردار نیز نوعی شناخت‌درمانی لازم است تا بدانند هر صدایی لزوماً به معنای خطر نیست و میزان ریسک برایشان توضیح داده شود تا تصور نکنند در هر شرایطی با خطر فوری مواجه هستند.