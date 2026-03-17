کشف نزدیک به ۶ تن مواد محترقه در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: متاسفانه هرساله در روزهای منتهی به آغاز سال نو، روزهایی سخت و دلهره آور برای بعضی از خانواده ها رقم می خورد، روزهایی که یاد آور حوادث تلخ و ناگواری برای برخی از خانواده هاست و در آستانه سال جدید شادی و نشاط آنان را به غم و اندوه تبدیل کرده است .

وی افزود: علیرغم اقدام های پیشگیرانه، باز هم شاهد حوادث ناخوشایندی از سوی هنجار شکنانی هستیم که سالمندان و خردسالان نیز قربانی رفتارهای ناهنجار از سوی آنان می شوند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در برخورد با اقدامات نامتعارف در چهارشنبه آخر سال که امروزه به صورت یک ناهنجاری اجتماعی در جامعه نمود پیدا کرده است ، پلیس علیرغم اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی ،اقدامات گسترده ای را با اجرای طرح های انتظامی و عملیاتی در دستور کار خود دارد.

وی از کشف۵ تن و ۶۱۶ کیلو اکلیل و سرنج و ۳۴۵ هزار و ۵۰ عدد ماده محترقه غیرمجاز در قزوین خبر داد و افزود: ۸ نفر از عاملان و توزیع کنندگان مواد محترقه که با مقاصد سودجویانه و گاها ناآگاهی از عواقب این شادی کاذب در استان فعالیت می کردند نیز دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با توصیه به شهروندان برای کنترل فرزندان خود از آنان خواست در روزهایی که رزمندگانمان شب و روز حماسه می آفرینند و دشمن زبون را متحمل شکست و خفت می نمایند، هم عزادار شهیدانمان هستیم و هم دعاگو و پشتیبان رزمندگانمان و لاجرم در چنین روزهایی نه تنها همچون سالیان پیش شب چهارشنبه سوری را جشن نمی گیریم بلکه در این شب ها از خدای خود می خواهیم تا هر چه سریع تر دشمن متجاوز زبون را متحمل بزرگ ترین و خفت بارترین شکست تاربخ خود سازد.

سردار طرهانی در خاتمه خط قرمز پلیس در چهارشنبه آخرسال را امنیت و آسایش برای همه مردم برشمرد و به افرادی که بخواهند با رفتارهای نامتعارف موجب سلب آرامش مردم و مخاطره اندختن امنیت شهر شوند هشدار داد با متخلفان برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد که موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار شود جرم محسوب می شود.