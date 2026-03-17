باید حداقل ۲ بازیکن خارجی جذب کنیم/ کیفیت لیگ قهرمانان آسیا بالاست

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم فولاد سیرجان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به اینکه تیم فولاد سیرجان تا به الان صدرنشین لیگ والیبال است و با توجه به شرایط جنگی که در کشور حاکم شده و رژیم صهیونیستی و آمریکایی وحشیانه خاک کشور را مورد تجاوز قرار داده، با رایزنی‌های فدراسیون تیم ما سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آورد.

وی گفت: اما لیگ قهرمانان آسیا با گذشته تفاوت زیادی دارد، کشورهای شرق آسیا با تمام توان در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند تا اثرگذاری بالایی در این مسابقات داشته باشند.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان عنوان کرد: یکی از قوانینی که امسال در لیگ قهرمانان آسیا برای همه تیم‌ها اجباری است، حضور دو بازیکن خارجی است به این خاطر که کیفیت مسابقات بالا برود. همه تیم‌ها باید حداقل دو بازیکن خارجی جذب کنند.

عطایی تاکید کرد: این موضوع به این خاطر است که سطح کیفی مسابقات بالا برود، به همین خاطر تیم‌هایی مثل ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و قطر با بازیکنان خارجی به این میدان می‌آیند. بنابراین لیگ قهرمانان آسیا دیگر مثل گذشته نیست و برای تیم‌های ایرانی سخت شده است.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان در پاسخ به این سوال که با شرایط فعلی چطور بازیکن خارجی جذب می‌کنند، گفت: این موضوع برای ما اجبار است و همه تیم‌ها طبق قوانین لیگ قهرمانان آسیا باید بازیکن خارجی جذب کنند. ما هم با توجه به شرایط فعلی و این حمله وحشیانه که به خاک ایران شد، باید برنامه‌ریزی کنیم و بازیکنانی را جذب کنیم که در کشور دیگری اردو برگزار کنند و زمان برگزاری مسابقات به ما ملحق شوند. البته تا برگزاری مسابقات زمان زیادی باقی مانده و امیدواریم شرایط تا آن موقع عادی شده باشد.

وی در مورد برنامه‌ریزی برای تیم و برگزاری اردوها گفت: ما برنامه‌هایی برای تیم داریم اما فعلا قابل اجرا نیست‌. باید ببینیم شرایط به چه صورت خواهد بود،قطعا همه هدفمان این است که با تمام توان به میدان برویم تا بتوانیم از اعتبار والیبال ایران دفاع کنیم.

عطایی همچنین در مورد برگزاری لیگ برتر والیبال گفت: شرایط عادی نیست و باید فدراسیون در مواقع بحرانی تصمیم بگیرد.آن طور که من شنیدم اگر جنگ تا قبل از پایان سال تمام شود، مسابقات مرحله گروهی به صورت متمرکز برگزار می‌شود و دیگر مرحله پلی آف برگزار نمی‌شود. امااگر جنگ طولانی شود عملا فرصتی برای برگزاری لیگ وجود ندارد چون آن وقت برنامه‌های تیم ملی بعد از عید بسیار فشرده است و دیگر زمانی نداریم.