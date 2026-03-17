اعضای بدن شهید «علی براتی» به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد

مریم خلیفه سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ایثار و فداکاری خانواده شهید علی براتی جوان ۳۵ ساله که بر اثر اصابت ترکش به سر در حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرک صنعتی جی اصفهان، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بستری و دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای وی برای نجات جان بیماران نیازمند پیوند اعضا، اهدا شد.

وی گفت: پس از اخذ رضایت از خانواده ایثارگر و انسان دوست شهید والا مقام علی براتی و بعد از انجام مراحل قانونی و تائید مرگ مغزی و آماده سازی در بخش مراقبت های ویژه(ICU )، نامبرده روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه در اتاق عمل الکتیو بیمارستان الزهرا(س)، تحت عمل جراحی برداشت اعضاء قرار گرفت.

وی افزود: کبد و یک کلیه نامبرده در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و کلیه دیگر وی نیز در مرکز آموزشی درمانی خورشید به بیماران در لیست انتظار نیازمند پیوند، اهدا و پیوند شد.

شایان ذکر است شاهین شیرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اهدای لوح تقدیر به خانواده شهید والا مقام علی براتی که با این اقدام خود، الگویی از انسانیت، ایثار و فداکاری را برای جامعه به نمایش گذاشتند و نشان دادند که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان زندگی دیگران را نجات داد، تشکر و قدردانی نمود.