آغاز فاز اجرایی درمانگاه فرهنگیان ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آموزش و پرورش شهرستان ازنا میزبان تیم پشتیبانی و رفاه اداره کل آموزش و پرورش لرستان بود؛ دیداری که با هدف بررسی میدانی وضعیت طرحهای عمرانی و رفاهی فرهنگیان این شهرستان و برنامهریزی برای تسریع در روند اجرای آنها انجام گرفت.
در ابتدای این حضور، نشستی تخصصی با حضور فرزاد محمدی، معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان، و سبحان قائدی، مدیر آموزش و پرورش ازنا، در دفتر مدیریت تشکیل شد.
در این نشست، گزارشی از اقدامات عمرانی در حال اجرا ارائه و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای رفاهی فرهنگیان تأکید شد.
فرزاد محمدی در این جلسه با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش ازنا تصریح کرد: فعالیتهای انجامشده در این شهرستان، بیانگر نگاه توسعهمحور و دغدغهمند نسبت به ارتقای خدمات رفاهی فرهنگیان است و اداره کل در مسیر تکمیل این پروژهها همراهی و پشتیبانی لازم را به عمل خواهد آورد.
در ادامه، اعضای هیئت اعزامی از روند احداث درمانگاه فرهنگیان بازدید کردند.
این پروژه که از ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شده، با هدف ارائه خدمات درمانی مطلوب به فرهنگیان و اقشار مختلف جامعه در حال ساخت است.
بر اساس اعلام سبحان قائدی، درمانگاه فرهنگیان ازنا شامل بخشهای عمومی، تخصصی، دندانپزشکی، پاراکلینیک و مشاوره خواهد بود و تجهیز و راهاندازی آن پس از تأمین اعتبارات لازم پیگیری میشود.
در بخش دیگری از این بازدید، تیم اداری استان از نزدیک به بررسی برخی نیازهای مدارس از جمله ترمیم دیوار محوطه، تجهیز سرویسهای بهداشتی و رسیدگی به زیرساختهای فضاهای آموزشی پرداخت و تصمیمهایی برای رفع آنها اتخاذ شد.
ارزیابی فعالیتهای ستاد اسکان فرهنگیان از دیگر برنامههای این حضور میدانی بود.
در این بازدید، شیخی رئیس تعاون و رفاه اداره کل لرستان، ضمن تقدیر از عوامل اجرایی ستاد، بر اهمیت حفظ رفاه و آرامش فرهنگیان و میهمانان این ستاد تأکید کرد.
در پایان این سفر کاری، موضوع احداث خانه معلم جدید و تکمیل تالار فرهنگیان ازنا نیز در دستور بررسی قرار گرفت و زمینه مساعدتهایی در تأمین تجهیزات اداری از سوی اداره کل فراهم شد.
