هشدار سطح زرد هواشناسی برای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه هشدار هواشناسی (سطح زرد) شماره ۵۹ مورخ سه شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ از ورود و فعالیت سامانه بارشی در این استان خبر داده شده است.

زمان شروع فعالیت این سامانه از بعدازظهر پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ خواهد بود.

نوع مخاطره پیش بینی شده رگبار باران ، رعدوبرق، رگبار تگرگ، رگبار برف در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد شدید، کاهش دما اعلام شده است.

منطقه اثر سامانه بارشی سراسر استان و زمان پایان فعالیت آن دوشنبه ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ خواهد بود.

اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده ها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیل ها، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، افزایش مصرف حامل های انرژی، خطر سقوط اشیاء ، کاهش میدان دید افقی و...از آثار فعالیت این سامانه عنوان شده است.

عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه ها و خشکه رودها، همراه داشتن تجهیزات زمستانه در محور های مواصلاتی کوهستانی و انجام رانندگی ایمن، آمادگی دستگاه های خدمت رسان به ویژه راهداری و شهرداری، مدیریت بهینه انرژی و صرفه جویی در مصرف گاز و برق ، تحکیم سازه ها و ... از توصیه‌های هواشناسی استان لرستان در این اطلاعیه بوده است.