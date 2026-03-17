محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، آسمان استان در امروز و فردا عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی افزود: با آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید از عصر پنجشنبه، بارش‌ها در اغلب مناطق استان ادامه دارد و احتمال آب‌گرفتگی موقت معابر عمومی، به‌ویژه در غرب و جنوب استان وجود دارد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده آسمان استان نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده نیز دور از انتظار نیست.

باقری‌شکیب با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: روند افزایش دما در استان ادامه دارد و دمای کمینه در بیشتر نقاط بالاتر از صفر درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما در قهاوند ۱۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای صبح امروز در گل‌تپه منفی یک درجه سانتی‌گراد گزارش شده است، بیان کرد: همچنین دمای مرکز استان در ۲۴ ساعت گذشته بین صفر تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.