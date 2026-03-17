۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

اجتماع بزرگ مردمی ایلام در میدان ۲۲بهمن برگزار می شود

اجتماع بزرگ مردمی ایلام در میدان ۲۲بهمن برگزار می شود

ایلام- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام گفت: اجتماع بزرگ مردمی استان در میدان ۲۲ بهمن برگزار می شود.

حجت‌الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه حضور پرشور مردم ولایت‌مدار استان ایلام در خیابان‌ها و بیعت با ولایت امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه امشب با اجرای ویژه‌برنامه‌هایی در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام و همچنین در سایر مراکز شهرستانی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مردم ولایت‌مدار ایلام با حضور پرشور خود در خیابان‌ها نشان دادند که تا پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده و اجازه هیچ تحرکی به دشمنان نمی‌دهند.

‌رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: باتوجه‌به شرایط جنگی در سطح کشور امسال برنامه چهارشنبه‌سوری با اجرای ویژه‌برنامه‌هایی در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام شامل راهپیمایی، روشن‌کردن شمع، آتش‌زدن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود که از مردم غیور و همیشه در صحنه ایلام دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود مشتی محکم بر دهان دشمنان بزنند

وی گفت: ان‌شاءالله نیروهای مسلح مشتی محکم بر دهان دشمنان زده و شکستی سهمگین را رقم خواهند.

کد خبر 6777076

