اجتماع سراسری درمیادین کشور از ساعت ۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم شریف، مؤمن و روزه‌دار دعوت کرد تا «امروز، سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷»، در سراسر کشور در میادین و محلات شهرها، با حضور پرشور و آگاهانه خویش، ضمن «اعلام انزجار از تجاوز و جنایات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی»، توطئه‌های عناصر زبون و مزدور بیگانه را خنثی سازند.