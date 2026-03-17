به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در سخنانی از تمدید سه‌ماهه اعتبار تمامی مجوزهای کسب‌وکار که از تاریخ ۹ اسفندماه تاکنون منقضی شده‌اند، خبر داد.

وی گفت: این تصمیم که در راستای تعدیل فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی اتخاذ شده، گامی مؤثر در راستای حفظ پویایی اقتصادی استان و حمایت از فعالان اقتصادی در این دوره حساس ارزیابی می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با اشاره به شرایط خاص کنونی و ملاحظات راهبردی ناشی از جنگ، از تمدید سه‌ماهه اعتبار تمامی مجوزهای کسب‌وکار که از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ پایان‌یافته است، به مدت سه ماه خبر داد و افزود: این اقدام باهدف کاستن از بار فشار مضاعف اقتصادی بر فعالان اقتصادی استان و جلوگیری از رکود احتمالی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی صورت پذیرفته است.

محمدی، عنوان کرد: این اقدام می‌تواند منجر به حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در استان شود، همچنین، از منظر مدیریت عرضه، تضمین می‌کند که واحدهای تولیدی و خدماتی تا پایان دوره تمدید، امکان فعالیت و ارائه خدمات خود را خواهند داشت که این امر به ثبات نسبی بازارها کمک می‌کند.