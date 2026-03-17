۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

تمدید ۳ماهه مجوزهای کسب‌وکار در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان از تمدید مهلت سه‌ماهه مجوزهای کسب‌وکارها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در سخنانی از تمدید سه‌ماهه اعتبار تمامی مجوزهای کسب‌وکار که از تاریخ ۹ اسفندماه تاکنون منقضی شده‌اند، خبر داد.

وی گفت: این تصمیم که در راستای تعدیل فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی اتخاذ شده، گامی مؤثر در راستای حفظ پویایی اقتصادی استان و حمایت از فعالان اقتصادی در این دوره حساس ارزیابی می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با اشاره به شرایط خاص کنونی و ملاحظات راهبردی ناشی از جنگ، از تمدید سه‌ماهه اعتبار تمامی مجوزهای کسب‌وکار که از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ پایان‌یافته است، به مدت سه ماه خبر داد و افزود: این اقدام باهدف کاستن از بار فشار مضاعف اقتصادی بر فعالان اقتصادی استان و جلوگیری از رکود احتمالی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی صورت پذیرفته است.

محمدی، عنوان کرد: این اقدام می‌تواند منجر به حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در استان شود، همچنین، از منظر مدیریت عرضه، تضمین می‌کند که واحدهای تولیدی و خدماتی تا پایان دوره تمدید، امکان فعالیت و ارائه خدمات خود را خواهند داشت که این امر به ثبات نسبی بازارها کمک می‌کند.

کد خبر 6777148

