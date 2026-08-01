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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

تولید سالانه ۴۱۰ هزار تن شیر و ۳۲ هزار تن گوشت در همدان

تولید سالانه ۴۱۰ هزار تن شیر و ۳۲ هزار تن گوشت در همدان

همدان- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان گفت: براساس آمار موجود میزان تولید گوشت قرمز در استان حدود ۳۲ هزار تن و تولید شیر سالانه افزون بر ۴۱۰ هزار تن برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های حمایتی این معاونت در چهار بخش اصلی شامل امور دام، طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی اجرایی شده است.

وی با اشاره به نقش حیاتی بخش دام در اقتصاد استان، افزود: حمایت از تولیدکنندگان دام سبک و سنگین، توسعه تولید گوشت و شیر و صیانت از نژادهای بومی از طریق اصلاح‌نژاد و تامین نهاده‌های دامی از اولویت‌های این سازمان است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان با ارائه آماری از ظرفیت‌های تولیدی استان گفت: در حال حاضر همدان دارای ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار رأس دام سبک و ۱۶۲ هزار رأس دام سنگین است که سالانه حدود ۳۲ هزار تن گوشت قرمز و ۴۱۰ هزار تن شیر از این واحدها استحصال می‌شود.

وی به اجرای طرح‌های راهبردی برای افزایش بهره‌وری اشاره کرد و افزود: طرح‌های مهمی از جمله DHR یا بهبود مدیریت گله‌های گاو شیری، طرح هم‌زمان‌سازی فنی تولید و برنامه‌های متمرکز بر اصلاح ژنتیکی در دستور کار قرار دارد.

پورطلوعی همچنین بر اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی تأکید کرد و گفت: حفظ و صیانت از نژاد «مهربان» به عنوان نژاد بومی و شاخص استان همدان از اولویت‌های اصلی این معاونت است تا از ظرفیت‌های ژنتیکی این نژاد در مسیر توسعه تولیدات دامی بهره‌برداری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات فنی و اصلاح‌نژادی، سازمان جهاد کشاورزی بر تسهیل فرآیندهای اقتصادی و ارائه تسهیلات بانکی به بخش پرواربندی تمرکز دارد و تامین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای روستایی و عشایری را برای بهبود معیشت دامداران با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6904890

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