گرمای هوا در بوشهر تداوم دارد؛ افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک

حسین شکوهی در گفتو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی روزهای شنبه و یکشنبه، در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش بادهای غالباً شمالی ، سواحل و فراساحل شمالی و استان، نسبتا متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز تا روز چهارشنبه در برخی نقاط استان با افزایش سرعت وزش باد خیزش گرد و خاک نیز مورد انتظار است. ضمن اینکه در این مدت با تداوم استقرار توده هوای گرم بر منطقه، دمای هوا در همه نقاط استان مقادیر بالایی خواهد داشت و پیش بینی می شود در برخی نقاط غیر ساحلی شمالی و مرکزی استان دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و بیش از آن افزایش یابد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، گاهی باد و گرد و خاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد در مناطق مرکزی و جنوبی غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق شمالی غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق مرکزی و جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در مناطق شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.