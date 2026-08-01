تصادف ۲ دستگاه پژو پارس در ملایر یک کشته و هشت مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه اظهار کرد: بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور کرکان به مهرآباد شهرستان ملایر یک نفر جان باخت و هشت نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام گزارش وقوع این حادثه به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ بلافاصله سه تیم درمانی از پایگاه‌های اورژانس شهرستان ملایر با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه اقدامات اولیه درمانی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند و پنج نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل مداوا شدند.

وی بیان کرد: سه مصدوم دیگر این حادثه برای دریافت مراقبت‌های درمانی تکمیلی به بیمارستان امام حسین(ع) ملایر منتقل شدند.

ربیع یگانه با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: یک دختر ۱۵ ساله نیز به دلیل شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل حادثه جان خود را از دست داده بود.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه جدی به شرایط مسیر، از وقوع حوادث ناگوار و به خطر افتادن جان خود و دیگران جلوگیری کنند.