توسعه کشت زعفران در ۱۳ هکتار از اراضی فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا لشکری اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کمآببر برنامه توسعه کشت زعفران در سطح ۱۳ هکتار از اراضی زراعی شهرستان فامنین در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تشریح جزئیات اجرایی این طرح گفت: عملیات کشت این محصول گرانبها در روستاهای «سراوک» و «یالقوزباغ» با نظارت کارشناسان در حال انجام است و در روستای سراوک پروژه کشت در ۲ مرحله عملیاتی شده که فاز نخست آن در سال ۱۴۰۳ در سطح ۱۵ هکتار به اتمام رسیده و فاز دوم نیز در سال جاری در سطح چهار هکتار اجرایی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی فامنین همچنین به وضعیت توسعه کشت در روستای یالقوزباغ اشاره کرد و افزود: در این روستا در مجموع ۹ هکتار برای کشت زعفران پیشبینی شده است که تاکنون ۲ هکتار آن زیر کشت رفته و مابقی عملیات اجرایی در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.
وی با بازخوانی روند تولید این محصول در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: پیش از این ۳۱.۵ هکتار از اراضی شهرستان فامنین به کشت زعفران اختصاص یافته بود که سال گذشته از این سطح حدود ۱۳۰ کیلوگرم زعفران مرغوب تولید و روانه بازار شده است.
لشکری در خصوص دلایل استقبال بهرهبرداران از این محصول راهبردی تصریح کرد: با توجه به تشدید بحران کمآبی و کاهش بارندگیها زعفران به دلیل نیاز آبی بسیار اندک، مقاومت بالا و بازدهی اقتصادی مطلوب، بهترین گزینه برای جایگزینی محصولات پرآببر است و از طرفی سرعت بازگشت سرمایه، امکان تکثیر از طریق پیاز و روند صعودی قیمت در بازارهای جهانی، جذابیتهای اقتصادی این محصول را برای کشاورزان منطقه دوچندان کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت اجتناب از خامفروشی و حرکت به سمت صنعتیسازی تولیدات کشاورزی ادامه داد: هدف نهایی جهاد کشاورزی تنها افزایش سطح زیر کشت نیست، بلکه برنامهریزی گستردهای برای ایجاد کارگاههای تخصصی فرآوری و بستهبندی در سطح شهرستان انجام شده تا زنجیره ارزش این محصول تکمیل شود.
مدیر جهاد کشاورزی فامنین در پایان یادآور شد: ایجاد زیرساختهای صنایع تبدیلی و تکمیلی نه تنها باعث افزایش چشمگیر ارزش افزوده محصول تولیدی فامنین میشود، بلکه نقشی اساسی در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت روستاییان و توسعه اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.
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