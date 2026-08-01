پیگیری اردوی پسران زیر ۱۸ سال بسکتبال برای جهانی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، «واسلین ماتیچ» سرمربی تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال برای دور جدید تمریناتش تیمش، ۱۸ بازیکن را دعوت کرده است.

بازیکنان دعوت شده به این شرح هستند:

۱- محمد شمسی

۲- سهیل سلیمان‌نژاد

۳- محمدصالح پاک‌گوهر

۴- آریا آب شیرین

۵- محمدصفا بهنیا

۶- کیانمهر کوچکی

۷- متین اسماعیلی

۸- محمدیاشار کمال خالدی

۹- مانی منوچهری

۱۰- علیرضا رشیدی

۱۱- امیررضا آذری

۱۲- علی درستکار

۱۳- علیرضا ناصحی

۱۴- کیاشا طاهری

۱۵- سورنل کاووسی

۱۶- امیرمهدی پورشهسواری

۱۷- میرمحمد جعفرخانی

۱۸- یاسین مروت

این بازیکنان از امروز (شنبه ۱۰ مرداد) تمرینات شان را در سالن شهید کشوری شهر قدس آغاز خواهند کرد.

تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال برای حضور در رقابت های کاپ آسیا آماده می شود. این مسابقات ۲۲ مرداد تا اول شهریور با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی به میزبانی احمدآباد کشور هند برگزار خواهد شد. ۴ تیم برتر کاپ آسیا سهمیه حضور در جام جهانی زیر ۱۹ سال ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.

تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در گروه C کاپ آسیا با تیم‌های چین، قطر و سریلانکا همگروه است. برنامه دیدارهای تیم ایران در این رقابت ها به این شرح است:

جمعه ۲۳ مرداد

* ایران- قطر

یکشنبه ۲۵ مرداد

* ایران- سریلانکا

سه شنبه ۲۷ مرداد

* ایران- چین