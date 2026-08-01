ایران عضو سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عمادالدین فاطمیزاده رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، از عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی خبر داد و گفت: با پیگیری عبدالرضا رحمانیفضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، ایران به جمع اعضای مؤسس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی پیوست و سند تأسیس این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
وی افزود: سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) یک سازمان بیندولتی مستقل با مقر دائمی در شانگهای است که با هدف توسعه همکاریهای بینالمللی، تقویت حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و حمایت از توسعه ایمن، مسئولانه و عادلانه این فناوری تأسیس شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ادامه داد: این سازمان با حضور ۲۹ کشور مؤسس شکل گرفته و بر اساس سند تأسیس آن، توسعه همکاریهای علمی، فناورانه و سیاستگذاری در حوزه هوش مصنوعی، تبادل تجربیات و ارتقای ظرفیت کشورهای عضو در دستور کار قرار دارد.
فاطمی زاده خاطرنشان کرد: عضویت ایران در این سازمان، زمینه مشارکت فعال کشور در تعاملات بینالمللی، تبادل دانش و تجربیات، و همکاری در توسعه و کاربرد فناوریهای هوش مصنوعی را فراهم میکند.
نظر شما