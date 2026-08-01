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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

ایران عضو سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی شد

ایران عضو سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی شد

با پیگیری عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، ایران به جمع اعضای مؤسس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عمادالدین فاطمی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، از عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی خبر داد و گفت: با پیگیری عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، ایران به جمع اعضای مؤسس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی پیوست و سند تأسیس این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

وی افزود: سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) یک سازمان بین‌دولتی مستقل با مقر دائمی در شانگهای است که با هدف توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تقویت حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و حمایت از توسعه ایمن، مسئولانه و عادلانه این فناوری تأسیس شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ادامه داد: این سازمان با حضور ۲۹ کشور مؤسس شکل گرفته و بر اساس سند تأسیس آن، توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، تبادل تجربیات و ارتقای ظرفیت کشورهای عضو در دستور کار قرار دارد.

فاطمی زاده خاطرنشان کرد: عضویت ایران در این سازمان، زمینه مشارکت فعال کشور در تعاملات بین‌المللی، تبادل دانش و تجربیات، و همکاری در توسعه و کاربرد فناوری‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6904931
مهتاب چابوک

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