ثبت ۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تردد در محورهای مواصلاتی همدان در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه تاکنون در قالب ۴۳۵ سفر با ناوگان حملونقل عمومی تعداد ۱۳ هزار و ۴۸۵ زائر به مرزهای مهران و خسروی اعزام شدند.
وی با اشاره به آمار دقیق جابهجایی زائران گفت: از مجموع اعزامها ۱۱ هزار و ۱۷۷ زائر در قالب ۳۶۰ سفر به مرز مهران و ۲ هزار و ۳۰۸ زائر در قالب ۷۵ سفر به مرز خسروی اعزام شدند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان افزود: همزمان با آغاز پیک بازگشت تاکنون ۳ هزار و ۷۷۶ زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی به استان همدان بازگشتند که از این میان ۳ هزار و ۷۳۵ نفر از مرز مهران و ۴۱ نفر از مرز خسروی بوده است.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضا در روزهای پیشرو، تصریح کرد: با توجه به اوج بازگشت زائران تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل عمومی و امکانات سازمان برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و شبانهروزی بسیج شده است تا جابهجایی زائران با کمترین زمان انتظار انجام شود.
پرورشی با اشاره به حجم بالای تردد در استان گفت: از ۲۵ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۵ بیش از ۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۹۷ تردد در محورهای مواصلاتی استان همدان به ثبت رسیده است که این آمار نشاندهنده نقش کلیدی این استان بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران در کشور است.
وی همچنین با اشاره به استقبال زائران از خدمات الکترونیک گفت: از ابتدای طرح اربعین تاکنون ۱۳ هزار و ۴۸۵ فقره بلیت اینترنتی برای سفر به مرزهای هدف صادر شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان تاکید کرد: فرآیند تامین ناوگان برای پاسخگویی به تقاضای زائران در پیک بازگشت بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری و صبوری زائران در طول مسیر، از تمامی هماستانیها خواست تا در روزهای اوج بازگشت نیز با درک شرایط و همراهی با نیروهای اجرایی به روانسازی فرآیند جابهجایی و حفظ نظم و کیفیت خدماترسانی کمک کنند.
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