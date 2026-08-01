۳۳ سارق طی ۲ روز در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اقدامات پلیس شهرستان اصفهان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: طرح‌های پیشگیرانه و محله‌محور پلیس با هدف کاهش نرخ جرایم و افزایش احساس امنیت شهروندان، طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان با جدیت اجرا شد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۳۳ سارق شدند، افزود: در پی اجرای این طرح‌های هدفمند، ۳۷ فقره انواع سرقت نیز کشف شد.

سرهنگ نیکبخت در تشریح جزئیات اموال مکشوفه تصریح کرد: در عملیات‌های اخیر، ۷ دستگاه خودروی مسروقه، ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، ۱۴ فقره سرقت کابل برق و مخابرات، ۸ فقره سرقت از اماکن و ۲ فقره سرقت قطعات خودرو کشف شد که پس از طی مراحل قانونی، اموال مکشوفه به مالکان تحویل داده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ترکیب متهمان دستگیر شده را این‌گونه اعلام کرد: از مجموع ۳۳ فرد دستگیر شده، ۵ نفر سارق خودرو، ۴ نفر سارق موتورسیکلت، ۸ نفر سارق اماکن، ۱۲ نفر سارق کابل‌های برق و مخابرات و ۴ نفر سارق قطعات خودرو بودند که همگی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه حضور فعال مأموران در سطح محلات و شناسایی نقاط جرم‌خیز از اولویت‌های اصلی پلیس اصفهان است، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، مسیری است که با جدیت دنبال می‌شود و پلیس در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

سرهنگ نیکبخت در پایان از عموم شهروندان خواست تا ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی و تجهیز اماکن و وسایل نقلیه خود به ابزارهای بازدارنده، هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا روند برخورد با افراد فرصت‌طلب و قانون‌گریز با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.