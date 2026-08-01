به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام از داوطلبان ریاست فدراسیون ژیمناستیک از ۲۷ تیرماه آغاز شد و در پایان مهلت مقرر، ۸ نفر برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون نامنویسی کردند. عابد حقدادی، حمید احمدی، هادی خنارینژاد، حمزه امین منش، مقداد قلندرپور، حسام الدین درویشزاده، حبیب نوظهوری و احمد بهاری، ۸ نامزدی هستند که برای تصدی پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک ثبتنام کردهاند.
پس از آنکه در آذرماه سال گذشته زهرا اینچهدرگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد، مجمع فوقالعاده این فدراسیون برگزار و وجیهه نقوی به عنوان سرپرست انتخاب شد. با این حال، فدراسیون جهانی ژیمناستیک در فروردینماه سال جاری سرپرستی نقوی را به رسمیت نشناخت.
در ادامه، مجمع فوقالعاده فدراسیون ژیمناستیک در ۲۲ اردیبهشتماه با هدف برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایبرئیس اول انتخاب شد. همچنین در مجمع دیگری، سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، با رأی اعضا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.
سرانجام در ۲۰ خردادماه، فدراسیون جهانی ژیمناستیک در بهروزرسانی اطلاعات کشورهای عضو، نام سیدمحمدشروین اسبقیان را به عنوان «Acting President» یا همان رئیس و سرپرست موقت فدراسیون ژیمناستیک ایران در سایت خود درج کرد تا امور مربوط به این فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات زیر نظر وی پیگیری شود.
در فاصله کمتر از دوماه مانده به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ثبتنام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک انجام شده و انتخابات این فدراسیون به بعد از بازیهای آسیایی موکول خواهد شد.
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