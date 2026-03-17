 امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی دستگاه برتر در حوزه پژوهش 

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر خراسان جنوبی که با حضور سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان و دانشگاهیان برگزار شد، از مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان مدیر برگزیده فعال در حوزه پژوهش و فناوری در میان دستگاه‌های اجرایی تقدیر شد.

در متن لوح تقدیر اهدا شده به وی آمده است:

«بی‌شک بالندگی و پیشرفت مداوم در سایه تصمیمات مدیران مدبر و کاردانی چون جنابعالی به دست می‌آید. به پاس تلاش خالصانه و همراه با نوآوری و نواندیشی شما در مدیریت مراکز تولید علم و فناوری و ارتقای سطح پژوهشی استان و انتخاب شایسته‌تان به عنوان مدیر برگزیده فعال در پژوهش و فناوری استان در سال ۱۴۰۴، این لوح تقدیر تقدیم حضور شما می‌گردد.»

در این مراسم از جمعی از پژوهشگران، فناوران و مدیران فعال در حوزه پژوهش و فناوری استان نیز تجلیل شد.