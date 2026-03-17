به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار سهشنبهشب در دیدار با خانواده شهید عبدالرحمن رحمانی، در سالروز شهادت این شهید والامقام تأکید کرد: خانوادههای شهدا از افتخارات بزرگ میهن اسلامی به شمار میروند.
فرماندار عسلویه اظهار کرد: خانوادههای شهدا الگوهای ایثار،فداکاری و صبر هستند و همه مسئولان باید ادامه دهنده راه شهیدان و خدمت به خانوادههای معززی شهدا را وظیفه خود بدانند.
وی همچنین بر لزوم حفظ ارزشهای شهادت و ایثار در جامعه تأکید کرد و افزود: شهید رحمانی با ایثار خود، نمونهای برجسته از رشادت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است و یاد و خاطره او همواره در دلهای ما زنده خواهد ماند.
در این دیدار که به مناسبت سالروز شهادت شهید عبدالرحمن رحمانی برگزار شد، فرماندار شهرستان عسلویه، با پدر و برادران این شهید والامقام گفتوگو کرد.
