  1. استانها
  2. قم
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۳

پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی شهادت سرلشکر غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی شهادت سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)

شهادت سردار پر افتخار سپاه اسلام سرلشکر پاسدار «غلامرضا سلیمانی»، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حمله تروریستی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را به ملت شریف ایران و خانواده محترم این شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.

این سردار خستگی ناپذیر و مخلص در دوران خدمت صادقانه و مجاهدت آمیز خود، برنامه‌های راهبردی و مؤثری برای ارتقای سطح نقش آفرینی بسیج به پیش برد و در عرصه‌های مختلف نظامی، فرهنگی و جهاد خدمت رسانی به محرومان نیز فعالیت‌های چشمگیری داشت.

اقدام جنایتکارانه دشمنان ملت در به شهادت رساندن این مجاهد فی‌سبیل‌الله حکایت از نقش بی‌بدیل بسیج در امنیت و صیانت از انقلاب اسلامی دارد؛ اما بدخواهان و مستکبران بدانند این ضایعه تلخ، خللی در عزم بسیجیان برای مجاهدت و ایثارگری ایجاد نخواهد کرد و این عزیزان سلحشور، با استواری و ایمانی مستحکم در کارزار مبارزه با عوامل آمریکایی-صهیونی حضور خواهند داشت.

از خداوند متعال برای این شهید عزیز علو درجات و حشر با اولیاء الله و برای بازماندگان، وابستگان و همرزمانش صبر و اجر مسئلت داریم.

کد خبر 6777794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها