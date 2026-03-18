پیام تسلیت وزیر نیرو به مناسبت شهادت دبیر شعام و رئیس سازمان بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان و تنی چند از همراهان ایشان به دست رژیم جنایتکار صهیونیستی، پیام تسلیتی توسط عباس علی آبادی وزیر نیرو، منتشر شد. متن پیام تسلیت به شرح زیر است.

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ” (سوره آل عمران، آیه ۱۶۹)*

دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی مجددا ناجوانمردانه دست ناپاک خود را به خون پاک تنی چند از مردم و مسئولین میهن اسلامی عزیزمان آغشته نمودند و این بار دانشمند فرهیخته علی لاریجانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، فرزند برومندش و همراهان و نیز سردار سرافراز غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان را به شهادت رساندند.

کیست که نداند برای هر دو بزرگوار شهید و دیگر همراهان شهیدشان، شهادت جز افتخاری ابدی نبود و آنها به سوی این افتخار بزرگ عاشقانه پرواز کردند.

شهید علی لاریجانی که سال های طولانی در عرصه نبرد با رژیم بعث عراق در خط مقدم جبهه ها حاضر بود پس از آن نیز در عرصه علم و دانش، سیاست و امنیت خدمات ارزنده ای برای ایران عزیز به ثبت رساند که از خاطر تاریخ ایران اسلامی فراموش نخواهد شد.

سردار پر افتخار اسلام شهید غلامرضا سلیمانی نیز پس از سال ها حضور در جبهه و جنگ و مقابله با دشمنان آب و خاک ایران عزیز در سال های اخیر در یکی از عاشقانه ترین سنگرهای خدمت به مردم و انقلاب یعنی سازمان بسیج مستضعفین یار و یاور رهبر شهیدمان بودند.

هر دو عزیز شهید در دهه های گذشته شاگردان بیشماری را پرورش داده اند که بدون شک مسیر آنها را با اقتدار ادامه خواهند داد و اجازه نمی دهند فقدان ایشان خللی در مسیر انقلاب اسلامی در رسیدن به اهداف عالیه خود ایجاد شود.

اینجانب شهادت این دو فرهیخته عزیز و دیگر همراهان را به پیشگاه حضرت ولیعصر ارواحنا فداه و مقام معظم رهبری و نیز ملت شریف ایران و خانواده های معزز شهدا تسلیت می گویم و برای آن عزیزان سفر کرده از خدای متعال علو درجات را خواستارم.