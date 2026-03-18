هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولید کنندکان شیر خشک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در تشریح وضعیت فعلی زیرساخت‌های تأمین و توزیع اظهار داشت: ساختار توزیع دارو و شیرخشک در ایران به صورت یک شبکه مویرگی و چندلایه طراحی شده است. وجود نزدیک به ۱۰۰ شرکت پخش دارویی که هر کدام در تمامی استان‌ها دارای انبارهای مستقل هستند، یک مصونیت استراتژیک برای کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: در هر استان، ده‌ها انبار پخش بزرگ وجود دارد که به طور موازی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین اگر برای یک انبار در منطقه‌ای مانند همدان یا هر نقطه دیگری مشکلی پیش بیاید، بلافاصله موجودی کالا از سایر انبارها و پخش‌های جایگزین تأمین و به داروخانه‌ها ارسال می‌شود. این سیستم به‌گونه‌ای است که عملاً با حذف یک نقطه، کل شبکه دچار وقفه نخواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک با اشاره به تفاوت بنیادین میان انبار توزیع و واحد تولیدی تصریح کرد: آنچه در برخی گزارش‌ها به عنوان هدف قرار گرفته، صرفاً انبار پخش بوده است.

تحویل‌زاده در ادامه افزود: در کلان‌شهری مثل تهران، بیش از ۲۰ پخش بزرگ ملی مانند داروپخش، هجرت، فردوس، رازی و البرز فعالیت دارند که هر کدام چندین انبار وسیع در نقاط مختلف پایتخت دارند و این تعدد مراکز باعث می‌شود که حتی در صورت بروز حوادث در تهران، جایگزینی کالا در کمترین زمان ممکن انجام شده و هیچ‌گونه کمبودی در سطح داروخانه‌ها احساس نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید نگران تأمین شیرخشک باشند؛ چرا که ظرفیت لجیستیک دارویی کشور بسیار فراتر از نیاز مصرفی است و شبکه توزیع با قدرت به فعالیت خود برای رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی ادامه می‌دهد.