۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰

فرآیند واردات و تخلیه کالا در بنادر استان بوشهر تسهیل شد

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با فراهم‌سازی امکان ثبت و ویرایش ۲ هزار و ۲۰۰ تعرفه، واردات و ترخیص کالا در بنادر استان تسهیل و مشکل رسوب کالا در بنادر برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۲ هزار و ۲۰۰ تعرفه ثبت سفارش شده توسط بازرگانان، برای کالاهای موجود در گمرک این امکان فراهم است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: فرایند ترخیص به خوبی تسهیل می‌شود که این مهم با هفته‌ها پیگیری از طریق سازمان توسعه تجارت ایران مشکل یاد شده برطرف شده است.

کشاورز افزود: با پیگیری مجدانه استان بوشهر موضوع ویرایش ۲ هزار و ۲۰۰ تعرفه در مرکز نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت اعمال و مشکل بسیاری از بازرگانان در ترخیص کالا رفع و همچنین مشکل رسوب کالا در بنادر استان برطرف شد.

وی گفت: بدون تردید تسهیل واردات و حل مشکل رسوب کالا در شرایط کنونی اتفاقی بسیار مهم و راهبردی است که به تامین کالاها و نیازهای ضروری مردم نیز کمک شایانی خواهد کرد.

