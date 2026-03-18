دستور دادستان کنارک برای رسیدگی فوری به مجروحان و انتقال پیکر شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نجاری با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده دو شهرستان کنارک و زرآباد، ضمن بررسی آخرین وضعیت خدمات‌رسانی و روند امدادرسانی به شهروندان، دستورات فوری و لازم را برای تسریع در رسیدگی به مجروحان، ارائه خدمات عمومی و ساماندهی امور مربوط به انتقال پیکر مطهر شهدا صادر کرد.

دادستان کنارک با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت مجروحان، دستورات مقتضی برای ارائه خدمات پزشکی رایگان و فوری به آسیب‌دیدگان صادر کرد و خواستار بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی و درمانی برای کاهش آلام مردم شد.

نجاری همچنین بر لزوم تداوم خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات عمومی و اداری به مردم باید بدون وقفه ادامه داشته باشد و مدیران دستگاه‌ها موظف هستند با حضور فعال در میدان، پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و جلوگیری از هرگونه اخلال در روند تأمین نیازهای عمومی مردم، بر کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت اصناف، نحوه عرضه کالاهای اساسی و همچنین عرضه سوخت در جایگاه‌های بنزین تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد.

دادستان کنارک همچنین بر لزوم ثبت و بررسی دقیق خسارات وارده به خودروها، منازل و سایر اموال شهروندان تأکید کرد و دستور داد دستگاه‌های ذی‌ربط با حضور در مناطق آسیب‌دیده نسبت به مستندسازی و ثبت خسارات اقدام کرده و زمینه رسیدگی و جبران آن‌ها را فراهم کنند.

لازم به ذکر است از ابتدای جنگ تحمیلی، شهرستان‌های کنارک و زرآباد بارها هدف حملات موشکی جنگنده‌های دشمن آمریکایی–صهیونیستی قرار گرفته‌اند که در پی آن تعدادی از شهروندان مجروح و جمعی نیز به شهادت رسیده‌اند.

همچنین در همین راستا، دادستانی با تسریع در انجام معاینات و شناسایی پیکر مطهر شهدا و انجام مراحل قانونی، نسبت به صدور جواز دفن تعدادی از این پیکرها جهت انتقال به استان‌های مقصد اقدام کرده است تا روند تدفین و انجام مراسم‌های مربوطه با رعایت ضوابط قانونی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.