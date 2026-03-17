افتتاح ۳ واحد تولیدی جدید و احیای ۴۴ واحد صنعتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی ظهر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح سه واحد تولیدی و صنعتی در زاهدان، با اشاره به تداوم روند سرمایه‌گذاری و تولید در استان، از بهره‌برداری این واحدها در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه «در این شرایط تولید در استان متوقف نشده»، اعلام کرد: واحدهای تولیدی استان نه تنها فعال هستند، بلکه امروز سه واحد جدید نیز افتتاح و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

️ وی با اشاره به روند مثبت سرمایه‌گذاری، افزود:از زمان جنگ تا امروز، حدود سی واحد مجوز از ما دریافت کردند. روند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ما متوقف نشده که هیچ، روند خوبی داشته و امید ایجاد کرده برای سرمایه‌گذاران.

️وی با اشاره به آمار واحدهای صنعتی و معدنی، گفت:ما در استان بالغ بر هزار و دویست و پنجاه واحد صنعتی معدنی داریم که از این تعداد، حدود دویست واحد به دلایلی در سنوات قبل غیرفعال شدند.

️این مقام مسئول در ادامه به برنامه احیای این واحدها اشاره کرد و افزود:تقریباً سالانه حدود سی تا چهل واحد را احیا می‌کنیم. امسال چهل و چهار واحد احیا شده که حدود ششصد نفر مجدداً مشغول به کار شدند.

شهرکی گفت: حدود سیصد میلیارد تومان سرمایهٔ بر زمین‌ماندهٔ مردم مجدداً به کار گرفته شده که این یک اتفاق خوب است.

️مدیر کل صمت استان افزود: سرمایه‌گذاری در استان پانزده هزار میلیارد تومان بوده که یک اتفاق خوب است؛ تقریبا دو برابر سال قبل. در این سال که ما دو جنگ را هم پشت سر گذاشتیم، سرمایه‌گذاری در استان دو برابر سال قبل بوده است.

️وی تصریح کرد: اشتغال استان بالغ بر چهار هزار و پانصد نفر اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اداره کار دارد؛ یعنی بیش از آن تعهد چهار هزارتایی ما.

️این مقام مسئول با بیان خوشبینی نسبت به تداوم روند توسعه‌ای، اعلام کرد: در سال آینده هم به همین شکل، این طرح‌ها روند توسعۀ ان‌شالله یک روند خوب و رو به رشدی قرار داده.

وی خطاب به سرمایه‌گذاران افزود: به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دیم که فضای سرمایه‌گذاری فراهم است. موانع تولید رو سعی می‌کنیم برطرف کنیم. ایراداتی هم قطعاً ممکنه باشه که وظیفه ما و مدیران استان هست مرتفع کنیم.