۹ فوتی بر اثر برخورد سه خودرو در محور دلگان - ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بابک راستی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و یک دستگاه سواری سمند سوختکش و یک دستگاه وانت نیسان در محور دلگان–ایرانشهر باعث فوت ۹ نفر شد.
رئیس پلیس راه انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس گزارشهای اولیه ۹ نفر سرنشین سه خودرو دچار حریق و در دم فوت که علت تامه این تصادف در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد و نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خستگی و خوابآلودگی از عوامل پنهان تصادفات جادهای است و رانندگان در صورت احساس خستگی حتماً در محل امن توقف و پس از استراحت کافی ادامه مسیر دهند.
