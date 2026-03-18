تخصیص زمین به ۱۵۶ خانوار متقاضی مسکن ملی در شهمیرزاد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید طرح های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهدیشهر از آغاز عملیات آماده سازی سایت ۳۵ هکتاری شهمیرزاد خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون عملیات آماده سازی ۲۰ هکتار آن در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ هکتار این سایت سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام گرفته بود، افزود: این عملیات شامل خاک برداری و بازگشایی معابر بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه این سایت به ۱۵۶ متقاضی نهضت ملی مسکن واگذار شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۲۰ نفر مشمول طرح جوانی جمعیت بودند.

طباطبایی تصریح کرد: این سایت در راستای اجرای طرح نهضت ملی و جهش تولید مسکن سال ۱۴۰۱ کلید خورده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی افزود: روند پیشرفت طرح در وضعیت مطلوب ارزیابی می شود که امیدواریم در سال آتی شاهد افتتاح و بهره برداری آن باشیم.