پوشش ۱۰۰ درصد متقاضیان واجد شرایط زمین در شهمیرزاد محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر شنبه در بازدید طرح های نهضت ملی مسکن مهدیشهر از تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر شهمیرزاد خبر داد و اظهار کرد: در قالب اجرای این قانون، ۳۱ قطعه زمین ویلایی به تمامی متقاضیان واجد شرایط در سایت ۳۵ هکتاری شهمیرزاد واگذار شده است.

وی با بیان اینکه ۱۷ مشمول در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قرارداد واگذاری زمین خود را دریافت کردند، افزود: ۱۴ متقاضی دیگر نیز در روزهای پایانی خردادماه سال ۱۴۰۵ صاحب زمین شدند و بدین ترتیب تمامی مشمولان این قانون در شهمیرزاد از مزایای واگذاری زمین بهره‌مند شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر گفت: در سایت ۳۵ هکتاری شهمیرزاد، به ۱۵۶ متقاضی نهضت ملی مسکن در قالب ۳۹ گروه چهارنفره زمین واگذار شده که تاکنون عملیات اجرایی ساخت ۱۲۸ واحد مسکونی آغاز شده است.

حسینی طباطبایی همچنین از ادامه عملیات آماده‌سازی این سایت خبر داد و بیان کرد: عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی و تسطیح حدود ۱۵ هکتار از اراضی توسط شهرداری شهمیرزاد انجام شده و آماده‌سازی ۲۰ هکتار باقی‌مانده نیز توسط بخش خصوصی با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن در حال انجام است.

وی تأکید کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول، از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در استان سمنان است و این روند در سایر شهرهای استان نیز با جدیت دنبال می‌شود.