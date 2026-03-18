شهید لاریجانی نمونه روشنی از سیاستمدار مطلوب انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر. حجت الاسلام والمسلمین استاد احمدواعظی، رئیس دفتر تبلیعات اسلامی حوزه علمیه قم در پیامی شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان را تسلیت گفت.



در متن استاد واعظی آمده است؛



بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا (احزاب/23)



شهادت دانشمند فرهیخته، سیاستمدار فهیم و دور اندیش، فرزند برومند حوزه و مرجعیت و یاور صدّیق و وفادار امامین راحل و شهید انقلاب اسلامی، دکتر علی لاریجانی را خدمت ملت شریف و انقلابی ایران، خاندان پرافتخار لاریجانی به ویژه عالم فرزانه و خدوم ساحت علم و عمل، حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی تسلیت عرض می‌نمایم.



شهادت حماسی و کربلایی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و شهادت جمعی از فرماندهان، نونهالان و مردم مظلوم در جای جای ایران اسلامی خون تازه‌ای در کالبد انقلاب دمیده و روح حماسه و ایثار و فداکاری را در ملت و نیروهای مسلح و اقشار خدوم حاضر در صحنه تقویت کرده است و انشاء الله به زودی با نصرت الهی و دعای خیر حضرت حجت ارواحنا فداه پیروزی و ظفر بر دشمن آمریکایی - صهیونی محقق خواهد شد.



شهید دکتر علی لاریجانی نمونه روشنی از سیاست مدار و کارگزار شایسته و مطلوب انقلاب اسلامی بود. شخصیتی که علم را با حلم درآمیخته و عقلانیت و فرزانگی و دوراندیشی را با استواری در خطوط محوری و کلیدی گفتمان انقلاب اسلامی و اصول بنیادین انقلاب عجین کرده بود. جفا دید و ملامت کشید و صبوری کرد و ذره ای از مسیر خدمت به نظام و رهبری و آرمان های خمینی کبیر و شهدای والامقام انقلاب منحرف و دلسرد نشد.



بی‌گمان شهادت این شخصیت کم نظیر همچون دیگر شهدای والامقام دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها خللی به عزم و اراده ملت وارد نمی‌کند بلکه با جوشش خود، این شجره مبارکه انقلاب را تنومندتر خواهد کرد.