به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در بازدید از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان و خزانه معین خراسان جنوبی با تشکر از مدیرکل، کارکنان و مجموعه کارشناسان این دستگاه اظهار کرد: موفقیتهای حاصل شده نتیجه تلاش شبانهروزی مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه اقتصادی استان است و این اقدامات موجب شد خراسان جنوبی در پایان سال مالی جزو استانهای موفق کشور در جذب کامل اعتبارات قرار گیرد.
وی با اشاره به نتایج سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی افزود: در جریان این سفر حدود ۹۳ همت اعتبار برای استان مصوب شد که بخش قابل توجهی از آن در حوزه تسهیلات و طرحهای عمرانی است.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: سهم استان در حوزه تسهیلات و طرحهای عمرانی حدود ۴۲ همت بوده که با توجه به جمعیت کمتر از یک میلیون نفری استان، در مقایسه با برخی استانهای پرجمعیت رقم قابل توجهی به شمار میرود و این امر حاصل پیگیریهای مستمر مجموعه مدیریتی استان است.
هاشمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخصیصهای اعتباری سال ۱۴۰۴ مربوط به مصوبات سفر رئیسجمهور است، تصریح کرد: بسیاری از پروژههای مهم استان از جمله طرح راهآهن نیز با پیگیریهای مستمر در مسیر تأمین اعتبار قرار گرفته و اقدامات لازم برای جذب منابع آن انجام شده است.
وی تأکید کرد: دستاوردهای اقتصادی استان حاصل کار جمعی است و اگر امروز از موفقیتها سخن گفته میشود، نتیجه تلاش کارشناسان، مدیران و مجموعه دستگاههای اجرایی استان است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین به وضعیت شاخص تورم در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، خراسان جنوبی در فروردین ۱۴۰۳ دومین استان گران کشور بود، اما با اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۴، به مدت هفت ماه متوالی عنوان ارزانترین استان کشور را کسب کرد که این موضوع نشاندهنده تلاش دستگاههای مرتبط در مدیریت بازار و اقتصاد استان است.
هاشمی در پایان با قدردانی مجدد از کارکنان ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد خدمت صادقانه به مردم است و امیدواریم با ادامه این تلاشها بتوانیم رضایت مردم و نظام را بیش از پیش جلب کنیم.
