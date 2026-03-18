تسلیت جبهه پایداری در پی شهادت علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیام تسلیت صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»

با قلبی سرشار از اندوه، شهادت پرافتخار و مظلومانه مجاهدان و یاران صادق و مجاهد رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزندشان شهید دکتر مرتضی لاریجانی، سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، شهید علیرضا بیات معاون امنیت دبیرخانه و جمعی از پاسداران و محافظان عزیز را در حملات تروریستی دشمنان سفاک آمریکایی ـ صهیونی، به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معظم و معزز ایشان و همچنین ملت رشید و مقاوم ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

شهیدان علی لاریجانی و غلامرضا سلیمانی، از مجاهدان راه خدا از دوران دفاع مقدس تا به امروز در عرصه‌های مختلف نظام اسلامی بودند و در طول دوران حیاتشان نقشی راهبردی و مؤثر را بر عهده داشتند. این ترورهای ناجوانمردانه حاکی از اهمیت و نقش مؤثر این شهیدان والامقام در میدان مبارزه و روشنگری علیه دشمنان انقلاب اسلامی است. شهادت، پاداش عظیم الهی است که به پاس تلاش و مجاهدت‌های ایشان به دست جنایتکارترین رژیم‌های تاریخ صورت گرفت.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن عرض تسلیت مجددِ شهادت این شهیدان عزیز که تربیت‌شدگان مکتب حضرت روح‌الله و امام شهیدمان بودند و فقدانشان تلخ و ناگوار می‌باشد، اعلام می‌دارد که با همه شهیدان والامقام راه آزادی قدس عهد می‌بندیم که در مبارزه با رژیم تروریست صهیونی و آمریکای جنایت‌کار تا پیروزی نهایی مجاهدان راه حق بر شقی‌ترین اشقیاء، لحظه‌ای تردید به خود راه ندهیم.

با دعای تعجیل در فرج حضرت امام زمان (سلام الله علیه) و به امید پیروزی نهایی مجاهدین اسلام بر کفر و نفاق جهانی

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جبهه پایداری انقلاب اسلامی